Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену

Буквально накануне Юлия Барановская демонстрировала подписчикам в Telegram яркий вечерний образ. Поклонники решили, что звезде доверили вести праздничный концерт в Кремле, посвященный Дню работников торговли. Для мероприятия Барановская выбрала алое блестящее платье без рукавов в пол. Укладка волнами и макияж с акцентом на глаза и губы дополнили ее образ. Фанаты Юлии отметили, что она произвела настоящий фурор своим внешним видом.

Но после выхода на сцену Барановская пошла вразнос и уже на следующее утро вышла на связь с фолловерами прямо из кровати. Телеведущая показала себя во всей красе. Подписчики Юлии заметили, что она так и не сняла вечерний макияж на ночь, из-за чего уже выглядела далеко не так эффектно.

Хейтеры Юлии давно заметили, что в соцсетях она публикует только снимки, на которых предстает с косметикой на лице. Из-за этого недоброжелатели часто упрекают звезду в неестественности и подозревают, что у Барановской немало комплексов.