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Показала истинное лицо: поступок Самбурской вызвал оторопь россиян

22 июня 2022 10:25
Показала истинное лицо: поступок Самбурской вызвал оторопь россиян

Поклонники не ожидали от артистки такого поведения.

Настасья Самбурская шокировала поклонников, показав фотографию с метлой. Соответствующим снимком знаменитость поделилась в своих социальных сетях.

На опубликованном фото артистка позирует на одной из улиц столицы с метлой. Самбурская изображает ведьму, что подчеркивает соответствующим образом: знаменитость примерила полностью черный наряд и мрачный макияж.

Девушка предпочла не раскрывать подробности снимка. Однако, судя по самому фото, появление артистки на улице в таком виде шокировало публику. На заднем фоне можно заметить изумленных горожан, не ожидавших подобного поведения от звезды «Универа». Также многие пользователи Сети не остались в восторге от кадра, осудив Самбурскую за чересчур экстравагантное поведение. По их мнению, артистке в публичных местах нужно вести себя скромнее.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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