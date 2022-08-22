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Киноафиша Статьи Показала истинное лицо: оскандалившуюся Сябитову вывели на чистую воду

Показала истинное лицо: оскандалившуюся Сябитову вывели на чистую воду

22 августа 2022 17:00
Показала истинное лицо: оскандалившуюся Сябитову вывели на чистую воду

В Сети заявления свахи подняли на смех.

Роза Сябитова угодила в скандал. На днях она публично поссорилась с актрисой Верой Вольт, обсуждая на одном из шоу современные методы знакомства мужчин и женщин. 26-летняя Вера заявила, что не торопится замуж. И ее позицию сваха резко осудила. Сябитова подчеркнула, что Вольт нельзя назвать успешной, так как актриса до сих пор не состоит в браке и не имеет детей. Возражения девушки телеведущая проигнорировала.

А блогер Лена Миро в ЖЖ поспешила вывести Сябитову на чистую воду. Она припомнила, что сваха также не может похвастаться счастьем в личной жизни.

«Последний брак, насколько я помню, был с безработным гостем программы „Давай поженимся“», — заметила блогер.

Также она обратила внимание, что дочь Розы Ксения хоть и рано вышла замуж, но потом быстро развелась. Сейчас она состоит во втором браке, о продолжительности которого пока говорить не приходится, считает Миро.

«Розе пора научиться усмирять свою зависть», «А кто по три и больше раз женятся и замуж выходят, они трижды успешные?», «У Розы роль такая ругательная», «Просто Роза осталась в позапрошлой эпохе», — отметили подписчики Лены.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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