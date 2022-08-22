Показала истинное лицо: оскандалившуюся Сябитову вывели на чистую воду

Роза Сябитова угодила в скандал. На днях она публично поссорилась с актрисой Верой Вольт, обсуждая на одном из шоу современные методы знакомства мужчин и женщин. 26-летняя Вера заявила, что не торопится замуж. И ее позицию сваха резко осудила. Сябитова подчеркнула, что Вольт нельзя назвать успешной, так как актриса до сих пор не состоит в браке и не имеет детей. Возражения девушки телеведущая проигнорировала.

А блогер Лена Миро в ЖЖ поспешила вывести Сябитову на чистую воду. Она припомнила, что сваха также не может похвастаться счастьем в личной жизни.

«Последний брак, насколько я помню, был с безработным гостем программы „Давай поженимся“», — заметила блогер.

Также она обратила внимание, что дочь Розы Ксения хоть и рано вышла замуж, но потом быстро развелась. Сейчас она состоит во втором браке, о продолжительности которого пока говорить не приходится, считает Миро.