Показала истинное лицо: оскандалившуюся Лолиту вывели на чистую воду
В Сети удивились откровенному наряду певицы.
58-летняя Лолита снова разгневала хейтеров. Она оскандалилась на репетиции молодежного фестиваля в Крыму. На сцене певица появилась в купальнике и полупрозрачной накидке сверху. Ветер то и дело поднимал невесомый наряд артистки, оголяя ее пикантные формы и демонстрируя всем собравшимся зрителям несовершенства фигуры.
Блогер Лена Миро вывела певицу на чистую воду, предположив, что таким образом Лолита показала истинное лицо и свое отношение к фанатам. Она не только акцентировала внимание на фигуре звезды, но и подчеркнула, что появляться в купальнике перед зрителями просто неприемлемо.
«Лично я вижу элементарно наплевательское отношение», — заявила Миро.
Подписчики Лены согласились с ней. Они удивились тому, что звезды в курортных городах позволяют себе разгуливать по улицам в купальниках, да еще и работать на сцене в таком виде.
«Такое тело нельзя показывать, ну никак нельзя», «Снова поправилась. Либо отменила фотошоп», «Было бы ее приятней слушать, будь некоторые неприглядные части тела прикрыты», «Обычно это просто вульгарно выглядит, а тут неопрятность какая-то», — написали комментаторы.