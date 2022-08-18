Показала истинное лицо: оскандалившуюся Лолиту вывели на чистую воду

58-летняя Лолита снова разгневала хейтеров. Она оскандалилась на репетиции молодежного фестиваля в Крыму. На сцене певица появилась в купальнике и полупрозрачной накидке сверху. Ветер то и дело поднимал невесомый наряд артистки, оголяя ее пикантные формы и демонстрируя всем собравшимся зрителям несовершенства фигуры.

Блогер Лена Миро вывела певицу на чистую воду, предположив, что таким образом Лолита показала истинное лицо и свое отношение к фанатам. Она не только акцентировала внимание на фигуре звезды, но и подчеркнула, что появляться в купальнике перед зрителями просто неприемлемо.

«Лично я вижу элементарно наплевательское отношение», — заявила Миро.

Подписчики Лены согласились с ней. Они удивились тому, что звезды в курортных городах позволяют себе разгуливать по улицам в купальниках, да еще и работать на сцене в таком виде.