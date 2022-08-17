Показала истинное лицо: оскандалившуюся Бузову поймали на нелепой лжи

За последние несколько дней Ольга Бузова дала фанатам немало поводов для тревог. Она поделилась снимками из вертолета, а затем внезапно перестала выходить на связь. Пока поклонники гадали, что же могло случиться с любимой звездой, Ольга, как выяснилось, отдыхала в Краснодарском крае.

Только сейчас она опубликовала фото и видео из своей поездки, признавшись, что не отказала себе в удовольствии искупаться в холодном озере Кардывач. А внимательные пользователи соцсетей поймали Бузову на нелепой лжи. Фолловеры заметили, как сильно отличаются ее черты лица на снимках с ретушью и видео без фильтров. Таким образом, хоть в полный рост в купальнике Ольга в ролике предусмотрительно не стала появляться, она, сама этого не ожидая, все-таки показала в Сети истинное лицо и фигуру.