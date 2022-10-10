Показала ее «честное» фото: как коллега подставила Меган Маркл

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл старательно следит за своим внешним видом. На публике герцогиня появляется лишь в продуманных до мелочей образах, а в СМИ не попадают ее неудачные фото. Однако, как оказалось, в жизни знаменитость не так внимательна к своим нарядам.

Не так давно журналистка Лиза Линг оказалась гостьей Маркл в ее подкасте «Архетипы». Знаменитости провели эфир, а после Линг решила сфотографироваться с герцогиней и поделилась снимком в социальных сетях. Как отметили подписчики, на фото супруга принца Гарри, которая выбрала светлые брюки и полосатую рубашку, выглядит совсем не так, как в своих блогах, и отличается неряшливостью и неопрятностью.

«Почему она всегда выглядит как неряха?», «Вся помятая, публичным людям надо лучше заботиться о внешнем виде», — делятся мнением пользователи Сети.

Также в связи со снимком многие начали вновь сравнивать Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Как уверены фанаты, супруга принца Уильяма в очередной раз смогла обогнать герцогиню Сассекскую.