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Показал истинное лицо: правда об овдовевшем в 37 лет Шаляпине вышла наружу

14 июля 2022 11:49
Показал истинное лицо: правда об овдовевшем в 37 лет Шаляпине вышла наружу

История предыдущих отношений оставила серьезный отпечаток в жизни артиста.

Прохор Шаляпин признался, что не смог пережить смерть своей избранницы Татьяны Дэвис. Теперь музыкант боится всего, что связано со смертью.

Несколько дней назад возлюбленная певца Ольга Сан попала в аварию: девушку сбил велосипедист. В результате происшествия она сначала оказалась в больнице, а теперь восстанавливается дома. Как рассказал музыкант, новость об инциденте шокировала его и стала большой неожиданностью. Дело в том, что Шаляпин все еще переживает из-за смерти своей супруги и болезненно воспринимает все упоминания о смерти.

«Я очень боюсь любых тем, связанных с ЧП, болезнями, смертями», — признается артист.

По слова музыканта, который откровенно рассказал о ситуации порталу Prozvezd.info, услышав рассказ своей избранницы об аварии он потерял дар речи и запаниковал. Но, когда понял, что его возлюбленная переживает намного сильнее, смог в итоге собраться с силами, перебороть свои страхи и успокоить ее.

Отметим, что Татьяна Дэвис скончалась осенью прошлого года от коронавируса. Знаменитость оказалась в больнице практически сразу же после свадебной церемонии с Шаляпиным и за несколько недель лечения так и не смогла победить болезнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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