Показал истинное лицо: правда об овдовевшем в 37 лет Шаляпине вышла наружу

Прохор Шаляпин признался, что не смог пережить смерть своей избранницы Татьяны Дэвис. Теперь музыкант боится всего, что связано со смертью.

Несколько дней назад возлюбленная певца Ольга Сан попала в аварию: девушку сбил велосипедист. В результате происшествия она сначала оказалась в больнице, а теперь восстанавливается дома. Как рассказал музыкант, новость об инциденте шокировала его и стала большой неожиданностью. Дело в том, что Шаляпин все еще переживает из-за смерти своей супруги и болезненно воспринимает все упоминания о смерти.

«Я очень боюсь любых тем, связанных с ЧП, болезнями, смертями», — признается артист.

По слова музыканта, который откровенно рассказал о ситуации порталу Prozvezd.info , услышав рассказ своей избранницы об аварии он потерял дар речи и запаниковал. Но, когда понял, что его возлюбленная переживает намного сильнее, смог в итоге собраться с силами, перебороть свои страхи и успокоить ее.

Отметим, что Татьяна Дэвис скончалась осенью прошлого года от коронавируса. Знаменитость оказалась в больнице практически сразу же после свадебной церемонии с Шаляпиным и за несколько недель лечения так и не смогла победить болезнь.