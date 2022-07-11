Показал фанатам истинное лицо: неприглядный поступок Милохина вызвал оторопь

Даня Милохин шокировал поклонников своим поведением в парке аттракционов в Казахстане. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «А теперь внимание ».

Не так давно звезда социальных сетей в компании своих друзей отправился в один из местных парков развлечений. Однако, как оказалось, не только знаменитость решил отдохнуть в тот день, поэтому артист столкнулся с большими очередями. Сначала Милохин едва попал в сам парк, а чуть позже попросил одного из своих фанатов занять ему место в очереди на американскую горку. Когда же знаменитость вернулся, он попытался пролезть, опередив всех ожидающих, и утверждал, что «занимал» себе место. Другие посетители парка не оценили поведение блогера, из-за чего начался скандал с участием не только гостей, но и работников аттракциона.

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Также Милохин, отказался сделать фотографию с одним из своих фанатов, чем вызвал его гнев. Поклонник не смог сдержать возмущения и накричал на знаменитость сначала из-за снимка, а чуть позже — из-за поведения на аттракционе.

Пользователи Сети, обсуждая ситуацию, не оценили поведение блогера. Фанаты осудили Милохина и призвали его следить за своим поведением.