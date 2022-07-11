Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Показал фанатам истинное лицо: неприглядный поступок Милохина вызвал оторопь

Показал фанатам истинное лицо: неприглядный поступок Милохина вызвал оторопь

11 июля 2022 10:10
Показал фанатам истинное лицо: неприглядный поступок Милохина вызвал оторопь

Пользователи Сети не стали скрывать свое возмущение.

Даня Милохин шокировал поклонников своим поведением в парке аттракционов в Казахстане. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «А теперь внимание».

Не так давно звезда социальных сетей в компании своих друзей отправился в один из местных парков развлечений. Однако, как оказалось, не только знаменитость решил отдохнуть в тот день, поэтому артист столкнулся с большими очередями. Сначала Милохин едва попал в сам парк, а чуть позже попросил одного из своих фанатов занять ему место в очереди на американскую горку. Когда же знаменитость вернулся, он попытался пролезть, опередив всех ожидающих, и утверждал, что «занимал» себе место. Другие посетители парка не оценили поведение блогера, из-за чего начался скандал с участием не только гостей, но и работников аттракциона.

«Продал совесть»: с потерявшего стыд Малахова сорвали маску

Также Милохин, отказался сделать фотографию с одним из своих фанатов, чем вызвал его гнев. Поклонник не смог сдержать возмущения и накричал на знаменитость сначала из-за снимка, а чуть позже — из-за поведения на аттракционе.

Пользователи Сети, обсуждая ситуацию, не оценили поведение блогера. Фанаты осудили Милохина и призвали его следить за своим поведением.

«Позор», «Ему нужна хорошая няня, а то перебор полный», — уверены поклонники.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
8 комментариев
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Related video