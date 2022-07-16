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Покаянию Прокловой перед обманутыми женами нашли объяснение

16 июля 2022 17:04
Покаянию Прокловой перед обманутыми женами нашли объяснение

Не просто так актриса спровоцировала публичный скандал.

Громкое признание Елены Прокловой в романах с известными артистами наделало шума не меньше, чем откровения о домогательствах. В эфире федерального канала актриса перечислила знаменитых любовников и принесла извинения их обманутым женам.

Бывший супруг звезды Александр Савелов-Дерябин выдал свою версию того, что толкнуло ее на публичное покаяние.

«Лена, может быть, пришла к вере. Она человек эмоциональный, может быть, по-настоящему уверовала, решила раскаяться для того, чтобы неповадно было другим, чтобы люди задумались», — поделился он с изданием Otzvezd.ru.

Несмотря на болезненный разрыв, Савелов-Дерябин заступился за Проклову и объяснил, что основная вина лежит все-таки на ее мужчинах, которые не могли устоять перед артисткой.

При этом экс-супруг Елены Игоревны заверил прессу, что вернее жены, чем она сложно представить. Актриса никогда не давала ему поводов для ревности и делала все, чтобы он чувствовал себя рядом с ней королем.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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