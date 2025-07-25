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Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова

25 июля 2025 17:38
Кадры из фильмов «Все везде и сразу» и «Проект «Флорида»

В последнее время только они и забирали все «Оскары».

Название «А24» любителям кино знакомо не понаслышке — студия начала свой путь еще в далеком 2012 году, но получила настоящее признание лишь несколько лет назад.

Сейчас А24 — чуть ли не главный поставщик самых ожидаемых премьер года и потенциальных победителей «Оскара», а свой последний проект, драму Ари Астера «Эддингтон», компания выпустила в мировой прокат всего неделю назад.

Пока что о релизе «Эддингтона» в «цифре» ничего не слышно, но скоротать время до онлайн-премьеры можно с другими хитами от А24 — в этой подборке рассказываем как раз о таких.

«Зона интересов» (2023)

Военная драма Джонатана Глейзера вошла в списки лучших фильмов последнего десятилетия, и не просто так — тихая картина о, казалось бы, слишком спокойной жизни немецкого семейства в самый разгар Второй Мировой войны потрясает зрителя до глубины души и оставляет неизгладимое впечатление.

В центре сюжета — комендант концентрационного лагеря Рудольф Хесс, который живет идиллической жизнью вместе с женой и детьми прямо напротив самого лагеря, пока в какой-то момент его не решают перевести в другой город.

«Зона интересов» номинировалась на пять премий «Оскар» и получила одну статуэтку как лучший фильм на иностранном языке.

«Солнце мое» (2022)

Кадр из фильма «Солнце мое»

Еще одна драма, которая для многих критиков стала лучшим фильмом 2022 года или даже последних нескольких лет, «Солнце мое» рассказывает о путешествии отца и его 11-летней дочери на турецкий курорт.

Картина снята как ретроспектива уже выросшей главной героини, которая пытается понять, в какой именно момент отношения с отцом разладились, а сам он погрузился в тяжелую депрессию.

Главную роль сыграл Пол Мескал, который впоследствии получил номинацию на «Оскар».

«Проект «Флорида» (2017)

До того, как снять оскароносную «Анору», Шон Бэйкер выпустил куда более приземленную историю, заставившую немало зрителей захотеть обнять детей, которые, в общем-то, и не существуют в реальной жизни.

«Проект «Флорида» рассказывает о шестилетней девочке и ее матери, живущих в бюджетном мотеле в непосредственной близости к парку развлечений Walt Disney World.

Парадокс в том, что главная мечта маленькой героини — сходить в тот самый парк, до которого рукой подать — на протяжении долгого времени так и остается мечтой, отражая щемящую сердце тему проведенного в бедности детства.

«Неограненные алмазы» (2019)

Кадр из фильма «Неограненные алмазы»

Более известный благодаря часто проходным комедиям, Адам Сэндлер сыграл свою лучшую в карьере роль в «Неограненных алмазах», а напряжение, создающееся в фильме, только добавило эффекта.

Сюжет разворачивается вокруг владельца ювелирного бутика Говарда Ратнера, план которого по избавлению от всех своих карточных долгов рушится, когда в его жизни появляется редкий черный опал из Эфиопии.

Хотя Сэндлер в итоге не получил заслуженную номинацию на «Оскар», его игра была отмечена несколькими другими наградами, а сам фильм стал самым кассовым релизом А24 на тот момент.

«Все везде и сразу» (2022)

Своеобразная смесь научной фантастики, боевых искусств и семейной драмы, сюрреалистичная комедия рассказывает о владелице небольшой прачечной и матери семейства, которая должна встретить разные версии самой себя в параллельных мирах, чтобы в итоге спасти мультивселенную.

«Все везде и сразу» называли лучшим фильмом 2022 года, а сама картина впоследствии получила аж 11 номинаций на «Оскар», выиграв 7 из них — включая статуэтку за лучший фильм.

Хотя эти фильмы заслужили всю любовь от миллионов зрителей, бессмертная классика кино есть не только у А24 — о еще некоторых картинах, которые все пересматривали как минимум пару раз, мы уже рассказывали в этой подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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