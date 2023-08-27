Пока все «следили» за малышками Виторгана, странное произошло с его внуком от Собчак
Светскую львицу обвинили в недостаточном внимании к сыну.
Публика нередко критикует дочерей Эммануила Виторгана. По мнению пользователей Сети, пожилые родители не уделяют девочкам достаточного внимания. Многие считают, что Клара и Этель недостаточно хорошо воспитаны и слишком плохо разговаривают для своего возраста. Даже наряды малышек становятся поводом для критики, якобы они давно вышли из моды. «Видно, что родители пожилые», — заявляют комментаторы под их фотографиями.
Но оказалось, что и у внука Виторгана, шестилетнего Платона, есть огрехи в воспитании. Мать мальчика Ксения Собчак отдыхает вместе с сыном в Испании. Она опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой катается вместе с ребенком на велосипедах.
Подписчиков смутило, что в таком возрасте сын телеведущей все еще катается с дополнительными колесами.
«Приставные колеса для такого большого велосипеда и ребенка? Родители не научили ездить на двухколесном? Странно», — заявляют поклонники звезды.
Очевидно, что родители малыша так заняты работой и не могут уделять Платону достаточно времени, чтобы научить его кататься без страховки.