Пока Волочкова стареет на глазах: не поверите, как живет и выглядит бывший муж балерины

Поклонники Анастасии Волочковой хорошо знают о ее личной жизни. Балерина откровенно рассказывает в Сети о новых избранниках, романах и проблемах в отношениях. Большое место в ее судьбе занимал бизнесмен Игорь Вдовин, которого она до сих пор не может забыть.

Пышная свадьбы пары состоялась в 2007 году. Лишь спустя несколько лет артистка призналась, что церемония была фиктивной — официально замуж она так и не выходила. В любом случае брак не заладился: вскоре молодожены расстались, не сумев сохранить хорошие отношения.

Волочкова и сейчас часто припоминает Вдовина недобрым словом, уверяя, что он до сих пор не расплатился с ней по финансовым долгам. А сам предприниматель уже давно счастлив в новых отношениях. Бизнесмен женат на телеведущей Елене Николаевой, с которой воспитывает маленького сына.

На семейных снимках 59-летний Вдовин выглядит моложаво и свежо. Кажется, что он совсем не изменился со времен лже-свадьбы с Волочковой. Пользователи Сети остались в восторге от внешности предпринимателя, отметив, что он следит за собой. Тогда, как его экс-избранница с каждым годом все больше обгоняет свой паспортный возраст.