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Пока Тарзан не видит: пикантное видео Королевой слили в Сеть

13 июля 2022 17:20
Пока Тарзан не видит: пикантное видео Королевой слили в Сеть

Знаменитость вновь оказалась в эпицентре скандала.

Наташа Королева шокировала пользователей Сети своим пикантным видео. Неожиданным роликом поделилась одна из подруг певицы, адвокат Ида Достман.

Как оказалось, не так давно правозащитница решила организовать в своем загородном доме большую вечеринку для друзей и близких. В числе приглашенных была и Королева, которая, оставшись на празднике без своего супруга, решила ни в чем себе не отказывать. Как можно увидеть в ролике, в качестве компаньона на вечер артистка выбрала Александра Буйнова, рядом с которым не постеснялась исполнить серию весьма раскрепощенных танцев.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию. В комментариях одни отметили, что не ожидали такого поведения от певицы. Другие же признались, что Королева только плодит слухи о скором разрыве с Тарзаном и сама провоцирует вокруг себя многочисленные скандалы и обсуждение своей личной жизни.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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