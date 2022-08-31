Пока Родион на виду: как выглядит и чем занимается «тайный» сын Газманова

71-летний Олег Газманов считается многодетным отцом. У него есть 41-летний сын Родион от первого брака и двое детей от союза со второй женой Мариной. Она уже была беременна от бывшего мужа, когда в нее без памяти влюбился музыкант. В итоге именно Газманов забирал ее из роддома, сразу оформив родившегося мальчика по имени Филипп на себя. Позже в их браке также появилась дочка Марианна.

Но если Родион Газманов уже сам стал звездой, активно появляясь в телешоу и записывая песни, то о Филиппе поклонники артиста почти ничего не знают. А младшему сыну Газманова стукнет в этом году 25 лет. Он стал настоящим красавцем и часто демонстрирует яркую внешность и мускулистую фигуру на снимках в соцсетях. При этом приемный сын оказался очень похож на певца.

По пути старшего брата и отца Филипп не пошел, хотя в детстве занимался в ансамбле «Непоседы». Образование он получил в Англии, где выбрал бизнес-направление в университете. Молодой человек подрабатывал, снимаясь в рекламных кампаниях в рамках контрактов с модельными агентствами. Сейчас у него собственная фирма в сфере грузовых перевозок.