Пока принц Гарри следит за детьми: похождения Меган Маркл предали огласке

Меган Маркл ведет активную социальную жизнь в Лос-Анджелесе. Как оказалось, супруга принца Гарри смогла заработать большое влияние и вхожа в самые высокие круги города.

Жизнь герцогов Сассекских в США овеяна многочисленными слухами и догадками. Многие уверены, что большую часть времени супруги занимаются бездельем и наслаждаются отдыхом в своем особняке в Монтесито. Однако, как оказалось, это не является правдой. Дело в том, что Меган Маркл ведет весьма социальный образ жизни и поддерживает контакты с самыми влиятельными людьми города.

По данным портала Closer , как минимум раз в неделю знаменитость ездит в Лос-Анджелес, где проводит встречи с местной элитой. Супруга принца вступила в закрытый клуб по поло и теннису в Санта-Барбаре, который предпочитают все местные богачи. Обедать же Меган Маркл любит в Nobu, одном из известнейших ресторанов в мире, где счет может доходить до 5 тысяч долларов.

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При этом принц Гарри не разделяет тягу супруги к общению. Пока его избранница посещает элитные загородные клубы, он наслаждается воспитанием своих наследников и все время проводит дома.