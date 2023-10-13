Пока отец без гроша: дочь Кузи из «Универа» зарабатывает даже больше Королевой

Виталий Гогунский и Ирина Маирко стали родителями в 2010 году, когда на свет появилась их дочь Милана. Уже с трехлетнего возраста девочка начала выходить на сцену и к 13 годам заработала огромную армию поклонников.

Как оказалось, творчество Миланы приносит ей весьма большой доход. По данным СМИ, за один только корпоратив она просит как минимум 350 тысяч рублей и во время гастролей останавливается лишь в самых лучших отелях. А просто видеопоздравление обойдется поклонникам в 15 тысяч. И, например, у Наташи Королевой подобный ролик стоит в три раза дешевле.

При этом сам Гогунский не может похвастаться такими заработками. После расставания с Маирко он оставил все имущество своей бывшей избраннице и наследнице. По словам артиста, последнее время он живет в съемных квартирах и даже не собирается брать ипотеку. А последний проект с участием артиста выходил три года назад.