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Пока отец без гроша: дочь Кузи из «Универа» зарабатывает даже больше Королевой

13 октября 2023 19:45
Пока отец без гроша: дочь Кузи из «Универа» зарабатывает даже больше Королевой

Девочка смогла добиться успеха, несмотря на юный возраст.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко стали родителями в 2010 году, когда на свет появилась их дочь Милана. Уже с трехлетнего возраста девочка начала выходить на сцену и к 13 годам заработала огромную армию поклонников.

Как оказалось, творчество Миланы приносит ей весьма большой доход. По данным СМИ, за один только корпоратив она просит как минимум 350 тысяч рублей и во время гастролей останавливается лишь в самых лучших отелях. А просто видеопоздравление обойдется поклонникам в 15 тысяч. И, например, у Наташи Королевой подобный ролик стоит в три раза дешевле.

При этом сам Гогунский не может похвастаться такими заработками. После расставания с Маирко он оставил все имущество своей бывшей избраннице и наследнице. По словам артиста, последнее время он живет в съемных квартирах и даже не собирается брать ипотеку. А последний проект с участием артиста выходил три года назад.

Пока отец без гроша: дочь Кузи из «Универа» зарабатывает даже больше Королевой
Фото: Кадр из сериала «Универ», кадр из программы «Ты не поверишь!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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