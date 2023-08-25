Пока остальные актеры выстраивались в очередь: вот кто отказался играть с Дукалисом в «Убойной силе»

Криминальный телехит «Убойная сила» воскресил Дукалиса и Ларина, погибших в сериале «Улицы разбитых фонарей». Сергей Селин и Алексей Нилов вернулись на экраны на радость зрителям, также к ним присоединились «коллеги по отделу» Михаил Трухин и Александр Половцев, игравшие Волкова и Соловца соответственно.

В этой доблестной команде не хватало только Казановы — Александра Лыкова. Статный, харизматичный и обладающий отличным чувством юмора Владимир Казанцев был одним из любимых героев сериала. Сценаристы «Убойной силы» писали сюжет с расчетом на то, что к проекту присоединится и Лыков, однако актер наотрез отказался в нем участвовать.

Александр покинул картину «Улицы разбитых фонарей» на пике популярности. Он говорил, что не хочет становиться заложником своего образа. Но есть и другая версия: якобы Лыков повздорил с коллегами и продюсерами.

По причине натянутых отношений с Селиным и другими актерами Александр не стал сниматься и в «Убойной силе». Поклонники корили Лыкова за это решение, ведь даже за небольшую роль в этом сериале выстраивались очереди. Казанове же все преподнесли на блюдечке, но он отверг предложение.