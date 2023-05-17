Пока одни получали зарплату в 100 рублей, эти звезды СССР были миллионерами

Быть богатым в СССР казалось не только не принято, но и зазорно. Однако существовали звезды, которые смогли весьма успешно обойти даже самые строгие запреты властей. В их числе оказались весьма неожиданные имена для поклонников — Людмила Зыкина и Юрий Антонов.

Людмила Зыкина была народной любимицей и воплощала в себе образ настоящей и простой советской женщины. При этом наивной простушкой она совершенно точно не являлась. Певица владела поистине баснословным состоянием. В 2012 году о небольшой части имущества Зыкиной стало известно широкой публике.

Украшения народной избранницы были проданы с молотка за 31 миллион рублей. Нетрудно догадаться, что осталось «за кадром» и укрыто от посторонних взглядов у нее гораздо больше недвижимости, ювелирных украшений и денег, нажитых честным трудом на музыкальном поприще.

Юрий Антонов помимо любимца всего СССР имел еще один неофициальный статус. Артист был первым легальным миллионером на эстраде в Союзе. Средний оклад в тот период составлял 120 рублей. Никогда не догадаетесь, сколько получал Антонов. 15 тысяч в месяц!

Правда, первое состояние артист сколотил вовсе не благодаря своему золотому голосу. Заработал кучу денег он при помощи своей предпринимательской жилки. Антонов несколько лет перепродавал музыкальную аппаратуру в Югославии, таким образом и заработал первые «бешеные» средства к существованию, как пишет портал «Новый очаг».