Пока одни будут веселиться, другим лучше остаться дома: чего ждать от 19 и 20 августа

Предстоящие суббота и воскресенье окажутся весьма насыщенными для большинства знаков зодиака. Путешествия, встречи с друзьями и активный отдых помогут зарядиться энергией. Однако некоторым все же стоит остаться в домашних стенах.

Овен

Астрологи рекомендуют Овнам как можно активнее провести выходные. Поездки на природу, спорт и пикники — это именно то, что сделает дни незабываемыми.

Телец

Тельцам нужно перестать беспокоиться о деньгах и порадовать себя дорогостоящей покупкой. Можно смело отправиться в торговый центр и подарить себе то, о чем вы давно мечтали.

Близнецы

Представителям этого знака нужно добавить в жизнь разнообразия. Отдых, который вы запланируете, должен кардинально отличаться от привычного времяпрепровождения. И если ваш обычный досуг — домашние вечера с книгой, то в эти дни стоит отправиться на природу.

Рак

Ракам стоит полностью отключиться от внешнего мира. Чтобы удачно провести выходные, необходимо отказаться от новостей, СМИ, социальных сетей. И в таком случае суббота и воскресенье точно пройдут удачно.

Лев

Залог успешных выходных — полноценный отдых. Астрологи рекомендуют посвятить эти дни себе: приготовить вкусную еду, расслабиться и как можно больше гулять на свежем воздухе.

Дева

Девам стоит обратить внимание на торговые центры. Справиться с грузом накопившихся проблем поможет шопинг-терапия. Новые вещи и предметы интерьера точно поднимут настроение на последнюю неделю августа.

Весы

Представителям этого знака нужно устроить ревизию. Перебрать и очистить шкафы и всю квартиру. И эта трудоемкая работа в итоге поможет настроиться на предстоящую неделю.

Скорпион

Скорпионам нужно внимательнее отнестись к деньгам. Тщательно проверять расходы, обходить стороной слишком заманчивые распродажи и держать себя в руках, не позволяя больших трат.

Стрелец

Лишь забота о себе поможет спасти эти выходные. Внимательнее относитесь к собственному здоровью, не перенагружайтесь, чтобы избежать травм, ведь некоторые из них могут оказаться весьма серьезными.

Козерог

Козерогам нужно посвятить предстоящие дни родным. Устройте семейный вечер, организуйте встречу с самыми близкими. Это поможет зарядиться энергией на будущую неделю.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям заняться спортом на предстоящих выходных. Интенсивные зарядки и активные тренировки приведут в порядок не только тело, но и мысли.

Рыбы

Рыбам, чтобы удачно провести эту субботу и воскресенье, нужно слушать свой внутренний голос. Силы необходимо посвятить лишь тому, что действительно хочется, и ни в чем себе не отказывать.