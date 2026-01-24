Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, я смотрю 4 других детектива: у каждого оценка не ниже «семерки»

Есть и помрачнее, и позабавнее.

Платформы выпускают сериалы пачками, и многие достойные проекты просто теряются в этом потоке. Особенно те, что выходят на телеканалах, ведь их часто списывают со счетов, не разобравшись.

Между тем, у НТВ выходит немало интересных детективов. Мы собрали пять таких сериалов – возможно, вы найдете здесь свой следующий вечерний сериал.

«Купчино»

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Ленинград, начало 80-х. Молодой парень Фёдор мечтает о рок-н-ролле, но вместо сцены попадает в милицию стажёром в районный отдел. Его начальник – суровый оперативник Василич, для которого работа это всё.

Им поручают расследование серии странных смертей подростков. Постепенно, шаг за шагом, эти двое начинают находить общий язык. Сквозь призму одного мрачного расследования сериал показывает целую эпоху с большим вниманием к деталям и атмосфере.

«Случайный кадр»

Рейтинг Кинопоиска: 7.0

Челябинского следователя Никиту вызывают в Москву. Звонит сама Нина Нестерова – старший следователь по особо важным делам. Она ведёт дело о страшном пожаре в клубе и подозревает, что за ним стоит влиятельный олигарх. Никите предстоит стать её «тайным оружием».

Но в самый разгар операции пропадает невеста Никиты. Её исчезновение оказывается связано с делом о пожаре. Теперь Никите приходится вести две игры одновременно: официальное расследование и личный, отчаянный поиск. Каждый неверный шаг может стоить жизни.

«Балабол» (8-й сезон)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Опер Александр Балабин, он же Балабол, – вечный оптимист и мастер находить приключения. Жизнь в его отделе кипит: коллеги влюбляются и ссорятся, а сам он, как всегда, в центре событий.

В новой командировке в Москву Балаболу предстоит помочь бывшей жене. Её новый муж ввязался в опасную историю с бандитами.

Это детектив, который смотрит на жизнь с улыбкой. Здесь много тёплого юмора, человеческих историй и веры в то, что смекалка и доброта творят чудеса.

«Герой по вызову»

Рейтинг Кинопоиска: 7.0

Невролог Иван получает страшный диагноз – неоперабельная опухоль мозга. Решив покончить с собой, он бросается под машину, но водитель успевает затормозить. За рулём оказывается сотрудник полиции.

Услышав историю Ивана, полицейский предлагает необычную сделку. Вместо того чтобы ждать смерти, Иван будет помогать в опасных операциях – если убьют, то хоть не напрасно.

Согласившись, Иван обнаруживает странную закономерность: каждый раз, когда он рискует жизнью, спасая других, его болезнь отступает. Чтобы выжить, ему теперь нужно постоянно совершать подвиги.

