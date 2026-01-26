Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока нет «Невского», смотрю 7 других детективов: все уже вышли целиком, так что ждать новых серий не нужно

Пока нет «Невского», смотрю 7 других детективов: все уже вышли целиком, так что ждать новых серий не нужно

26 января 2026 14:44
Пока нет «Невского», смотрю 7 других детективов: все уже вышли целиком, так что ждать новых серий не нужно

У каждого оценка не ниже 7.3.

Знаете это чувство, когда вроде бы всё интересное уже посмотрел, и новый сериал найти довольно сложно? Мы с ним сталкиваемся постоянно. Поэтому специально покопались и нашли несколько детективов, которые хоть и не прогремели так громко, как «Невский», но все же заслуживают внимания.

Мы собрали сразу восемь таких проектов. Среди них есть и ретро-детектив, и психологическая драма, и даже довольно мрачный эксперимент про ловцов маньяков. Они все разные по атмосфере, но одинаково увлекательные.

Так что если вам надоели предсказуемые сюжеты и хочется чего-то с характером и смыслом, вот этот список. Проверено: затягивают не хуже раскрученных хитов.

Фото: Кадры из сериалов «Оперативная память», «Злые люди»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) «Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест) Читать дальше 15 февраля 2026
У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать Читать дальше 15 февраля 2026
«Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение? «Брагин урыл следака, Шибанов женился»: 5 сезон «Первого отдела» точно не станет последним – о чем будет продолжение? Читать дальше 15 февраля 2026
Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского» Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского» Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше