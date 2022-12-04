«Пока не развалится»: что в браке с Градским приходилось терпеть Коташенко

Многие судачили, что молодая красавица Марина Коташенко была рядом с Александром Градским лишь ради денег композитора. Однако сам покойный артист уверял, что его избранница – совсем не белоручка и избалованная фифа.

Пока Градский работал, Марина занималась бытом и воспитывала детей. Супруге приходилось даже штопать одежду любимого мужа, который с неохотой покупал новые наряды. В одном из интервью композитор вспоминал, как Коташенко реанимировала его любимый свитер на молнии: