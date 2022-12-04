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Киноафиша Статьи «Пока не развалится»: что в браке с Градским приходилось терпеть Коташенко

«Пока не развалится»: что в браке с Градским приходилось терпеть Коташенко

4 декабря 2022 12:45
«Пока не развалится»: что в браке с Градским приходилось терпеть Коташенко

У мэтра были странные привычки.

Многие судачили, что молодая красавица Марина Коташенко была рядом с Александром Градским лишь ради денег композитора. Однако сам покойный артист уверял, что его избранница – совсем не белоручка и избалованная фифа.

Пока Градский работал, Марина занималась бытом и воспитывала детей. Супруге приходилось даже штопать одежду любимого мужа, который с неохотой покупал новые наряды. В одном из интервью композитор вспоминал, как Коташенко реанимировала его любимый свитер на молнии:

«Свитеру уже больше 10 лет, у него протерлись рукава, но Марина сделала замшевые заплатки, и я буду его носить, пока совсем не развалится».

Фото: Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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