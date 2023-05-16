Пока Костомаров боролся за жизнь, Домнину успел окружить заботой женатый коллега

Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию и готовится к операции по протезированию конечностей. Все те месяцы, которые фигурист находится в больнице, его поддерживает жена Оксана Домнина. Спортсменка также не осталась без группы поддержки. Рядом с ней оказался женатый коллега по цеху.

В стороне от чужого горя не смог остаться Илья Авербух. Продюсер «Ледникового периода» не жалеет ни сил, ни денег, чтобы внести свою лепту в восстановление Костомарова после тяжелой болезни.

Например, чтобы поставить олимпийскому чемпиону бионические протезы, требуется несколько миллионов рублей. В СМИ обсуждается вопрос о том, что таких денег у Костомарова нет, а заработать их в ближайшее время ни ему, ни Домниной, вынужденной ежедневно навещать мужа в больнице, не представляется возможным. И тут на помощь пришел Авербух.

Как сообщает «Комсомольская правда», фигурист выкраивает средства из личного бюджета, чтобы обеспечить Оксану и Романа всем необходимым. Кроме того, он анонсировал тур ледового шоу в поддержку супруга Домниной. Как сообщает источник, приближенный к знаменитости, Авербух попросту не мог оставить в беде семейную пару, которая работала вместе с ним долгие годы.