Пока Кончаловский отмалчивается, Высоцкую продолжают унижать на всю страну

«Вирус» Юлии Высоцкой набирает обороты уже не только по всей России, но и в странах СНГ. Не травит «повара всея Руси» только ленивый. За что достается звезде? За старые выпуски кулинарного шоу под ее руководством и при ее непосредственном участии. Эпохальные видео со странными и даже дикими рецептами «из-под пера» Высоцкой видел и высмеивал уже, кажется, каждый, у кого есть Интернет.

Даже Константин Ивлев уже успел приложиться к критике кулинарного таланта жены Андрея Кончаловского. В соцсетях шоумен заявил, что Высоцкая явно не в теме того, что такое готовка. И, судя по старым выпускам одиозного шоу с ее участием, когда-то так и было.

Однако с тех пор актриса и ведущая сильно прокачала свой кулинарный талант. Правда, кому сейчас есть до этого дело. Супругу режиссера критикуют и позорят все кому не лень. А в это время муж, который должен бы заступиться за честь жены, стыдливо отмалчивается.

Примечательно, что Андрей Кончаловский не дал ни одного публичного комментария по поводу фиаско своей жены. И, видимо, не собирается. Злые языки уже вовсю судачат, что в браке разлад, именно поэтому муж наотрез отказывается защищать Высоцкую от высмеивающей ее толпы.