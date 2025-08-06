Меню
Пока «Гремлины 3» ждут одобрения, Стивен Спилберг продолжает отказываться снимать сиквел к своей другой хитовой комедии — вот почему

6 августа 2025 11:21
Стивен Спилберг

За 40 лет с момента выхода фильма режиссер успел отвергнуть как минимум пять вариантов сценария.

Стивен Спилберг неспроста считается одним из ведущих профессионалов индустрии вот уже несколько десятилетий подряд — все потому, что он умеет снимать фильмы, после которых фанаты будут молить о сиквеле.

Похожая ситуация произошла с «Балбесами» — приключенческой комедией, снятой по сценарию Спилберга; фильм определенно точно занимает прочное место в сердцах людей, выросших в 1980-е, а потому все 40 лет с момента премьеры «Балбесов» фанаты не теряли надежду на то, что продолжение когда-нибудь тоже увидит свет.

Сам Спилберг, однако, вовсе не против такой идеи — вот только снимать абы что ему тоже не хочется.

Стивен Спилберг «забраковал» пять сценариев к «Балбесам 2»

Хотя сам режиссер наверняка с удовольствием приступил бы к съемкам сиквела, пока что все так и продолжает стоять на месте из-за самого Спилберга.

Последний стал продюсером и соавтором сценария к «Балбесам», а потому и сценарий к сиквелу тоже должен получить его одобрение. Как когда-то признавался Джош Бролин, роль в «Балбесах» для которого стала первой в большом кино, за все эти годы Стивен Спилберг отверг минимум пять вариантов сценария к продолжению, не желая снимать сиквел просто ради сиквела.

Кроме того, и сам Спилберг несколько раз говорил о том, что стабильно раз в пару лет съемочная команда «Балбесов» в очередной раз пытается найти что-то стоящее для создания продолжения, но каждый раз идея оказывается недостаточно хорошей. Бролин, однако, уверен, что когда-нибудь дело дойдет до съемок — если Спилбергу действительно что-то понравится, это точно станет еще одним успешным фильмом.

Между тем сценарий к «Гремлинам 3» тоже ждет одобрения Спилберга

Пока фанаты «Балбесов» все еще ждут новостей о давно обещанном сиквеле, сам режиссер буквально нарасхват — пока Спилберг продолжает работать над собственными фильмами, его внимания уже ждет сценарий к «Гремлинам 3», который тоже долгое время не мог выбраться из производственного ада.

Как и в случае с «Балбесами», «Гремлины» тоже стали для Спилберга продюсерской работой — однако именно его слово, по признанию коллег по цеху, и станет решающим.

К слову, Спилберг когда-то почти стал продюсером и потенциально хитового исторического мини-сериала — о том, почему проект с известным актером в главной роли так и остается в стадии заморозки, мы рассказывали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
