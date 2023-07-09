Пока фанатки страдают: как выглядит девушка, укравшая сердце Шастуна из «Импровизации»
Красивая и скромная.
Стендап захватил умы и сердца молодежи: комики стали новыми суперзвездами. Одно из самых популярных шоу — это «Импровизация», герои которой вызывают бурю обсуждений. Прославила программа и Антона Шастуна.
Высокий весельчак из Воронежа в юности играл в «КВН», пытался пробиться на многочисленные юмористические шоу — и в конце концов его заметили. Тысячи поклонниц гадают: занято ли сердце обаятельного красавчика.
Оказывается, девушка у стендапера есть.
Зовут ее Ирина Кузнецова — познакомились возлюбленные в родном городе. При этом Шастун не спешит связывать себя узами брака, да и сама избранница не стремится пиариться на популярном бойфренде.
Фото: соцсети, кадры из шоу "Импровизация" (2016-2022)