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Пока фанатки страдают: как выглядит девушка, укравшая сердце Шастуна из «Импровизации»

9 июля 2023 15:00
Пока фанатки страдают: как выглядит девушка, укравшая сердце Шастуна из «Импровизации»

Красивая и скромная.

Стендап захватил умы и сердца молодежи: комики стали новыми суперзвездами. Одно из самых популярных шоу — это «Импровизация», герои которой вызывают бурю обсуждений. Прославила программа и Антона Шастуна.

Высокий весельчак из Воронежа в юности играл в «КВН», пытался пробиться на многочисленные юмористические шоу — и в конце концов его заметили. Тысячи поклонниц гадают: занято ли сердце обаятельного красавчика.

Оказывается, девушка у стендапера есть.

Зовут ее Ирина Кузнецова — познакомились возлюбленные в родном городе. При этом Шастун не спешит связывать себя узами брака, да и сама избранница не стремится пиариться на популярном бойфренде.

Пока фанатки страдают: как выглядит девушка, укравшая сердце Шастуна из «Импровизации»
Фото: соцсети, кадры из шоу "Импровизация" (2016-2022)
Алла Новикова
Алла Новикова
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