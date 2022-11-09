Пока Добронравов не видел: известный певец не стал молчать о связи с Пахмутовой

Александра Пахмутова сыграла большую роль в жизни многих артистов. Оказался среди них и певец Юлиан. Музыкант раскрыл любопытные подробности своего знакомства с именитым композитором и поэтом.

Тогда исполнитель учился на первом курсе ГИТИСа и случайно столкнулся с Пахмутовой на Всесоюзном радио. Юлиан не растерялся и честно признался знаменитости, что является ее большим поклонником — даже назвал несколько песен ее авторства, которые были не столь известны широкой общественности.

Александра Николаевна, которая в тот день пришла на улицу Качалова вместе с мужем Николаем Добронравовым, заинтересовалась молодым человеком. Пока супруг возвращался за забытым в студию зонтиком, она мило поболтала со своим новым знакомым, который впоследствии стал ее большим другом.

По уверению Юлиана, уже через несколько дней он был в гостях у Пахмутовой и ее мужа. Артист подчеркнул, что вместе они проводили много времени.