Пока Добронравов не видел: известный певец не стал молчать о связи с Пахмутовой
Знаменитость не побоялась привести нового знакомого домой.
Александра Пахмутова сыграла большую роль в жизни многих артистов. Оказался среди них и певец Юлиан. Музыкант раскрыл любопытные подробности своего знакомства с именитым композитором и поэтом.
Тогда исполнитель учился на первом курсе ГИТИСа и случайно столкнулся с Пахмутовой на Всесоюзном радио. Юлиан не растерялся и честно признался знаменитости, что является ее большим поклонником — даже назвал несколько песен ее авторства, которые были не столь известны широкой общественности.
Александра Николаевна, которая в тот день пришла на улицу Качалова вместе с мужем Николаем Добронравовым, заинтересовалась молодым человеком. Пока супруг возвращался за забытым в студию зонтиком, она мило поболтала со своим новым знакомым, который впоследствии стал ее большим другом.
По уверению Юлиана, уже через несколько дней он был в гостях у Пахмутовой и ее мужа. Артист подчеркнул, что вместе они проводили много времени.
«Гастролировали по всей стране. И даже отдыхали втроем», — приводит слова звезды портал «Экспресс газета».