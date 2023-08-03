Пока дети с Прилучным: Муцениеце позволила себе лишнего в Италии (фото)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились в отпуск, но по отдельности. Пока Павел Прилучный с новой женой Зепюр Брутян и всеми своими детьми отлично проводит время на Мальдивах, Муцениеце отправилась в Италию.

Актриса выкладывает в социальные сети снимки с итальянского пляжа. Получив возможность отдохнуть от детей, девушка решила оторваться по полной. По словам самой Агаты, она захватила с собой на европейские каникулы все свои лучшие наряды. Похоже, она наконец-то отошла от развода и настроена на поиски нового парня.

«Будем искать жениха?» — поинтересовалась Муцениеце у подписчиков.

Впечатление на итальянцев Агата, определенно, произвела. Устроив фотосессию возле знаменитой Пизанской башни, актриса так увлеклась, что случайно засветила нижнее белье в разрезе платья. Но Муцениеце этот конфуз никак не смутил — она даже выложила пикантные кадры в Сеть.