Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой

Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой

8 августа 2023 08:15
Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой

Фигурист оказался настоящим тираном.

Шоу «Ледниковый период» на протяжении многих сезонов радует зрителей. В нем профессиональные фигуристы выступают в парах со звездами шоу-бизнеса: актерами, музыкантами, телеведущими. В одном из сезонов актриса Елена Подкаминская выступала с Петром Чернышевым. Оказалось, что участие в шоу далось артистке непросто.

Пара поражала оригинальными выступлениями. В одном из выпусков актриса всю программу вынуждена была стоять у партнера на ботинках. Только после окончания выступления муж Заворотнюк поставил актрису обратно на лед. Могло показаться, что это сделано из-за недостаточного мастерства Подкаминской, но на самом деле все их номера были креативными идеями самого Чернышева. В другом номере практически не катался уже Петр, а всю работу на льду выполняла его партнерша.

Роман Костомаров, который также принимал участие в шоу, вспоминал, что Чернышев очень креативно подходил к постановке каждого выступления.

«Он постоянно экспериментировал, издевался над ней как следует», — заявил фигурист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше