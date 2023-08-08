Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой

Шоу «Ледниковый период» на протяжении многих сезонов радует зрителей. В нем профессиональные фигуристы выступают в парах со звездами шоу-бизнеса: актерами, музыкантами, телеведущими. В одном из сезонов актриса Елена Подкаминская выступала с Петром Чернышевым. Оказалось, что участие в шоу далось артистке непросто.

Пара поражала оригинальными выступлениями. В одном из выпусков актриса всю программу вынуждена была стоять у партнера на ботинках. Только после окончания выступления муж Заворотнюк поставил актрису обратно на лед. Могло показаться, что это сделано из-за недостаточного мастерства Подкаминской, но на самом деле все их номера были креативными идеями самого Чернышева. В другом номере практически не катался уже Петр, а всю работу на льду выполняла его партнерша.

Роман Костомаров, который также принимал участие в шоу, вспоминал, что Чернышев очень креативно подходил к постановке каждого выступления.