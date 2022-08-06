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Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище

6 августа 2022 14:54
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище

Зрители аплодировали стоя.

Слепые прослушивания на шоу «Голос» становятся испытанием на прочность не только для участников, но и для судей. Жюри не застраховано от сюрпризов, которые способны поставить их в неловкое положение.

Задать наставникам жару в пятом сезоне сумел тот, кого услышать на конкурсе ожидали меньше всего — Александр Гордон. Телеведущий выступил с песней In The Death Car, костюму предпочел обычные джинсы со свитером и расслабленно пел, пока Билан, Гагарина, Агутин и Лепс ломали голову.

Повернувшись к сцене, судьи не смогли сдержать растерянности. Гордон не остался в долгу и подшутил над артистами: «Я с жадностью согласился на эту авантюру, поскольку по возрасту и положению давно уже там, с вашей стороны».

Билан признался, что сразу понял — кто-то откровенно издевается, но в отличие от него зрители не посчитали это «дегтем в бочке меда». Напротив, пользователи Сети остались в восторге от выходки ведущего:

«Гордон «умыл» всех. Умница».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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