Похвастаться нечем: скромница Аксенова снялась в нижнем белье (фото)

Любовь Аксенова ради успешной карьеры готова на смелые эксперименты. Актриса лишь на первый взгляд кажется тихоней и скромницей. Когда нужно, она смело демонстрирует свое тело всей стране.

В сериале «Бывшие» у артистки яркая роль. Она воплотила мажорку Яну, которая одевается так, будто совсем ничего не стесняется. Короткие юбки и экстремально глубокое декольте для этой героини привычное дело.

Но в одной из сцен Яна превзошла саму себя. Ради эффектного эпизода Аксеновой пришлось сняться в нижнем белье. Точнее, актриса примерила на себя короткий сарафан. Вот только он расстегнулся и задрался, поэтому исподнее звезды и тут, и там показывают.

Многие считают, что артистка напрасно решила оголиться на многомиллионную аудиторию. По мнению хейтеров, похвастаться худышке Аксеновой все равно нечем.