Похвалившуюся идеальной фигурой Наоми Кэмпбелл выставили на посмешище: что с ней не так

Наоми Кэмпбелл сегодня может конкурировать с молодыми и популярными супермоделями. К тому же благодаря диетам и тренировкам Черная пантера всегда выглядит сногсшибательно.

Недавно она вновь похвалилась своей прекрасной фигурой. И для выхода в свет на Каннском международном кинофестивале красавица выбрала платье с пикантными вырезами. Наряд продемонстрировал пресс и тонкую талию Наоми, которая даже в 53 года не стесняется оголяться.

Тем не менее публика подняла на смех образ легендарной манекенщицы.

Дело в том, что она привыкла гордиться своим стилем и достижениями в мире моды. Кэмпбелл не раз демонстрировала пренебрежительное отношение к коллегам и их нарядам. Однако ее ярко-красное платье со шлейфом полностью слилось с оттенком ковровой дорожки. Такую оплошность легко бы простили молодой и неопытной красавице. Но от Черной пантеры общественность ожидала большего.