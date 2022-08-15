Похвалился связями: покинувший страну Киркоров не стал молчать

Филипп Киркоров шокировал поклонников совместным снимком с лидером группы Aerosmith Стивом Тайлером. Как оказалось, знаменитости встретились в Лос-Анджелесе, куда Киркоров полетел сразу после завершения своего гастрольного тура по России. Артисты приехали вместе в одни из модных бутиков и не оставили поклонников без фотографии.

Пользователи Сети остались в восторге от записи Киркорова. Многие признались, что завидуют артисту и мечтали бы оказаться рядом с легендарным певцом, остальные же осыпали музыкантов комплиментами, особенно обратив внимание на их яркие образы.

«Красавцы», «Какие вы эффектные», «Сразу видно: настоящие артисты и звезды», «Вот это настоящий стиль», — уверены подписчики Киркорова.

Некоторые же поклонники даже предложили Киркорову записать совместную композицию с легендами рок-сцены. По их мнению, у артистов получится отличная песня, которая непременно станет хитом.

«Как насчет общей песни? Киркорову давно пора выходить на международный уровень», — делятся мнением пользователи Сети.