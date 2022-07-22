Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

Филипп Киркоров рассказал о планах на свою коллекцию брендовой одежды. Музыкант рассчитывает, что она станет наследством для его детей.

Долгие годы певец собирает вещи любимых дизайнеров. Киркоров старается не ограничивать себя ни в тратах, ни в количестве одежды, поэтому иногда привозит домой полностью все коллекции с показов. За годы покупок гардеробная артиста выросла до размеров нескольких комнат, а сам он с удовольствием проводит по ней экскурсии своим друзьям. Как оказалось, артист видит в коллекции не только предмет гордости, но и вложение в будущее.

По словам музыканта, который разоткровенничался в беседе с порталом Prozvezd.info , в будущем он рассчитывает, что его дети не оставят без внимания богатый гардероб. Наследники артиста будут продавать вещи, среди которых есть множество весьма редких и даже эксклюзивных экземпляров, чтобы жить на вырученные средства.