Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Певец старается заботиться о своих наследниках.
Филипп Киркоров рассказал о планах на свою коллекцию брендовой одежды. Музыкант рассчитывает, что она станет наследством для его детей.
Долгие годы певец собирает вещи любимых дизайнеров. Киркоров старается не ограничивать себя ни в тратах, ни в количестве одежды, поэтому иногда привозит домой полностью все коллекции с показов. За годы покупок гардеробная артиста выросла до размеров нескольких комнат, а сам он с удовольствием проводит по ней экскурсии своим друзьям. Как оказалось, артист видит в коллекции не только предмет гордости, но и вложение в будущее.
По словам музыканта, который разоткровенничался в беседе с порталом Prozvezd.info, в будущем он рассчитывает, что его дети не оставят без внимания богатый гардероб. Наследники артиста будут продавать вещи, среди которых есть множество весьма редких и даже эксклюзивных экземпляров, чтобы жить на вырученные средства.
«Я покупаю коллекции знаменитых домов моды прямо с подиума! И никогда не жалею денег!» — уверяет Киркоров.