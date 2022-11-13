Похудевшую на 58 кг американку бросил муж: увидев ее фото, вы поймете почему

Келли Уилсон долгое время занималась записью подкастов и усиленно развивала свою профессиональную карьеру. Но однажды ей поставили диагноз «аутоиммунная волчанка», который привел к постоянным болям по всему телу. Стресс Уилсон решила заедать едой и спустя несколько лет поправилась до 122 килограммов.

Из-за лишнего веса у нее начались и другие проблемы со здоровьем. Она уже едва могла передвигаться по квартире, и во всех делах ей помогал ее заботливый супруг. Она пыталась сесть на диету, но каждый раз срывалась и вновь набирала ушедшие килограммы. Со временем же Уилсон поняла, что не может так дальше жить, поэтому пошла на операцию. Хирурги уменьшили ее желудок, и ей удалось сбросить 58 килограммов.

Звезда подкастов была в восторге от своей новой внешности и открывшихся перед ней возможностей. Однако ее избранник оказался совсем другого мнения: спустя некоторое время после операции муж подал на развод. Как оказалось, его не устроила независимость, которую обрела Келли без него, поэтому он решил уйти.

Сейчас Келли строит свою новую жизнь. Она работает в студии и занимается своим любимым делом. При этом боли, от которых она так долго страдала, ушли: как оказалось, они были связаны с лишним весом.