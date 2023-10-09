Похудевший на 100 килограммов Фадеев стал выглядеть безобразно: посудите сами

В 2020 году Максим Фадеев поразил общественность стремительной потерей веса. Он опубликовал фотографию, на которой обеими ногами смог поместиться в одной штанине своих старых шорт. По словам самого продюсера, он потерял не меньше сотни кило.

Поклонники сильно переживали за состояние его здоровья, но Фадеев уверял, что ничего экстремального он не делал. Просто придерживался здорового питания и выполнял физические упражнения. Врачи предупреждали, ведь такая быстрая потеря веса может быть вредной, а стремительно ушедшие кило вернутся при первой возможности. Но Максим только наслаждался новым постройневшим телом.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Фадеев снова поразил публику, но на этот раз столь же стремительным увеличением объемов. Посмотрев анонс клипа с Юлдуз Усмановой, поклонники отметили, что продюсер снова стал полнее. Очевидно, ушедшие килограммы возвращаются обратно.