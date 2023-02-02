Похудевшей на 200 кг американке не позавидуешь: гляньте на нее теперь (фото)

Эмбер Рашди из Америки прославилась на всю страну после шоу «Я вешу 300 кг». Благодаря титаническим усилиям девушке удалось сбросить 200 килограммов. Как она живет теперь?

Несколько лет назад из-за необъемных габаритов Рашди не могла даже выйти из дома. На своих ногах ей было тяжело перемещаться по дому, подниматься по лестнице и даже принимать душ. Целыми днями она безвылазно сидела дома и продолжала набирать вес. Эмбер могла спокойно съесть до пяти обедов за один присест.

В 24 года она пришла на программу, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, ведь девушка могла не дожить даже до 30 лет. Рашди сделали операцию по уменьшению желудка, что позволило ей двигаться дальше. Она изменила свой рацион, сократила порции еды и занялась спортом. За два года девушка сбросила 200 килограммов к изумлению и восхищению врачей.

Однако история на этом не закончилась. Рашди хоть и избавилась от 2/3 своего веса, но превратиться в стройняшку так и не смогла. Она по-прежнему страдает от лишних кило, которые уже никуда не денутся. Недавно в своих соцсетях 32-летняя Эмбер откровенно призналась: «Я никогда не буду худой, но я думаю, что примирилась с этим».