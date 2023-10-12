Похудевшая, вся в черном и с мужчиной: вдова Кобзона вышла в свет

Иосиф Кобзон ушел из жизни пять лет назад. Смерть народного артиста СССР и автора множества шлягеров стала шоком для миллионов поклонников. Супруга мэтра Нелли Кобзон осталась вдовой. Пара была жената с 1971 года, поэтому потеря мужа после стольких лет совместной жизни оказалась для пенсионерки невероятно тяжелой.

После кончины супруга Нелли Михайловна нечасто посещала светские мероприятия. Женщина посвятила себя «Культурному фонду Кобзона», чтобы наследие ее любимого продолжало жить и после его смерти. Папарацци всего несколько раз «подлавливали» эффектную блондинку. Однако недавно Кобзон все же прервала свое затворничество.

Вдова приехала на день рождения продюсера Александра Митрошенкова, чтобы лично поздравить именинника. Облаченную в черное и заметно похорошевшую Нелли заметили в компании мужчины. Правда, вскоре выяснилось, что спутник пенсионерки — это муж Олеси Судзиловской Сергей Дзебань.