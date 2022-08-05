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Киноафиша Статьи Похудевшая, с улыбкой: фанаты подловили Пугачеву в Латвии

Похудевшая, с улыбкой: фанаты подловили Пугачеву в Латвии

5 августа 2022 14:35
Похудевшая, с улыбкой: фанаты подловили Пугачеву в Латвии

Певица активно наслаждается отдыхом.

Алла Пугачева шокировала пользователей сети переменами своего внешнего вида. Поклонникам удалось заснять знаменитость в Латвии.

Вот уже несколько недель артистка проводит на берегу Рижского залива. Вместе с семьей певица переехала, чтобы спастись от палящего солнца Израиля: врачи запретили ей оставаться в стране в самый разгар лета. Как оказалось, мягкий климат Латвии действительно пошел на пользу Примадонне.

Похудевшая, с улыбкой: фанаты подловили Пугачеву в Латвии

Не так давно поклонникам удалось заснять артистку во время прогулки по улице. Фанаты случайно столкнулись с певицей, которая для променада выбрала весьма скромный образ, примерив короткие шорты и белую футболку, и поделились снимком в социальных сетях. Как отметили пользователи сети, Пугачева стала выглядеть заметно лучше и здоровее, и теперь в ней с трудом можно узнать 73-летнюю женщину.

«Очень похудела, ноги как спички!» — замечают преданные поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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