Похудевшая, с улыбкой: фанаты подловили Пугачеву в Латвии

Алла Пугачева шокировала пользователей сети переменами своего внешнего вида. Поклонникам удалось заснять знаменитость в Латвии.

Вот уже несколько недель артистка проводит на берегу Рижского залива. Вместе с семьей певица переехала, чтобы спастись от палящего солнца Израиля: врачи запретили ей оставаться в стране в самый разгар лета. Как оказалось, мягкий климат Латвии действительно пошел на пользу Примадонне.

Не так давно поклонникам удалось заснять артистку во время прогулки по улице. Фанаты случайно столкнулись с певицей, которая для променада выбрала весьма скромный образ, примерив короткие шорты и белую футболку, и поделились снимком в социальных сетях. Как отметили пользователи сети, Пугачева стала выглядеть заметно лучше и здоровее, и теперь в ней с трудом можно узнать 73-летнюю женщину.