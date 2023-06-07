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Похудевшая Нетребко поразила народ: увидев фото, сами будете в шоке

7 июня 2023 11:45
Похудевшая Нетребко поразила народ: увидев фото, сами будете в шоке

Она поддалась влиянию трендов.

Уникальными вокальными данными Анны Нетребко восхищаются во всем мире. Поэтому неудивительно, что российскую оперную диву признают одной из величайших исполнительниц нашего времени.

Но кроме сильного голоса певица всегда славилась своими пышными формами. Она умело подбирала наряды, подчеркивая объемную грудь и бедра, но скрывая при этом остальные недостатки. И все же артистка поддалась влиянию модных трендов и решила похудеть.

Результатами она поделилась в своем личном блоге. Однако не все подписчики оценили новую фигуру Нетребко и то, как она стала выглядеть. Многие подметили, что ее ноги действительно кажутся тоньше и гораздо женственнее, в то время как пухлые щечки никуда не исчезли.

Похудевшая Нетребко поразила народ: увидев фото, сами будете в шоке

«Какая была, такая и осталась», «Ноги отфотошопила, а про щеки забыла», «Лицо такое же большое», — прокомментировали россияне видео исполнительницы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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