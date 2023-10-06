Похудевшая на 116 кг благодаря шоу Малахова россиянка раскрыла свои секреты: все просто

Ожирение — бич нашего времени. С каждым годом в России растет число людей, имеющих лишний вес. Лариса Цветкова с детства была полной, однако с возрастом вес стал для женщины настоящим проклятием. Уроженка Череповца с каждым годом становилась все толще и толще, пока не решилась обратиться в программу «Пусть говорят».

Бедняжка весила свыше 200 килограммов и уже не могла выходить из дома. Из-за проблем с лишним весом от Цветковой ушел муж. Женщина была намерена изменить свою жизнь, и на помощь ей пришли специалисты. Лариса долгое время работала с психологом, диетологом и тренером, а также прошла через несколько операций.

В итоге вес героини пришел в норму. Но перед россиянкой встала не менее трудная задача: не поправиться вновь. Лариса кардинально изменила свои привычки. Теперь женщина ест маленькими порциями и регулярно занимается спортом.