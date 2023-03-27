Похудевшая красотка рассказала, что ей помогло скинуть вес: ответ вас ошарашит

69 килограммов при росте 155 сантиметров — такие параметры перестали устраивать девушку с ником wavesg00dbye. За год она сбросила 12 килограммов и стала фитнес-гуру.

Пользователи форума «Реддит» не поверили своим глазам, когда увидели ее фотографии. Многие написали, что она похудела гораздо сильнее. Но они не учли сексуальные бицепсы, которые в процессе преображения приобрела красотка. Хотя ее путь к идеальному телу был непростым.

Сначала она ограничила потребление калорий до 1200 в сутки, что далось ей, как она признавалась, очень нелегко. С помощью приложения для фитнеса девушка начала заниматься спортом. Несколько раз в неделю она посещала кардиотренировки. Добившись промежуточного успеха, она повысила количество допустимых калорий до 1500 и начала «баловать» себя плановым нарушением диеты.

Увидев, что вес не возвращается, она снова подняла планку по калориям — до 1800 — и сменила тип тренировок на силовой.

Больше всего девушке помог контроль прогресса. Каждую неделю она фотографировала себя и складывала эти фото рядом. Так успехи были более наглядными и мотивировали ее двигаться вперед.