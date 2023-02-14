Похудеть помогла страшная трагедия: гляньте, что стало с весившей 178 кг британкой

Рэйчел Меллор как никто другой знает, что такое борьба с лишним весом. Впервые она села на диету, когда ей было всего шесть лет. С тех пор она то худела, то снова поправлялась, но об идеальной фигуре оставалось только мечтать.

В 22 года британка вышла замуж — впоследствии она подарила мужу Ричарду двух дочерей. При этом после вторых родов ее вес составлял 178 килограммов. Меллор призналась, что в тот период работала в школе: не успевая следить за своим питанием, она часто покупала еду на вынос и не забывала заедать стресс сладостями.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось, не случись с Рэйчел страшная трагедия. В августе 2015 года британка вместе с супругом и дочками, 23-летней Элизабет и 12-летней Кэтрин, решила покататься на лодке. Когда Меллор зашла на судно, на нем уже находилось около 20 человек, но именно после ее появления лодка накренилась и прогнулась.

Британку попросили как можно скорее занять место посередине и по возможности не двигаться. Тогда она поняла, что подвергла серьезной опасности не только свою семью, но и других людей. Рэйчел призналась, что в тот день чуть не сгорела со стыда.

После этого она наотрез отказалась от фастфуда и начала, наконец, правильно питаться. Результат не заставил себя ждать — к своему 50-летию Рэйчел похудела на 90 килограммов.