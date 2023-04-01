Похудение не помогло: что не так с главной plus-size моделью Америки (фото)

Эшли Грэм построила успешную карьеру модели plus-size. Несмотря на то, что пышные формы помогли знаменитости прославиться, она все же решила похудеть. Впрочем, хейтеров от этого у нее не убавилось.

Прежде интернет-пользователи осуждали Грэм за слишком откровенные наряды, которые, по мнению многих, могут позволить себе лишь обладательницы идеальной фигуры. Звезда не обращала внимание на злопыхателей и продолжала эпатировать публику. Не прекратила она делать это и после того, как похудела до 90 кило.

Так, одна из недавних публикаций Грэм в соцсетях наделала немало шума. Знаменитость позировала перед камерой в длинном платье, которое обтянуло ее так, что превратило в «колбаску». Кроме того, пышная грудь Эшли вырвалась наружу, что не осталось не замеченным публикой.

В результате подписчики набросились на модель с новой порцией критики. Звезду обвинили в том, что она не умеет подчеркивать достоинства своей фигуры и скрывать недостатки.