Похудение на 200 кг изменило женщину до неузнаваемости: от фото до и после дух захватывает

Проблемы Никки Вебстер с лишним весом начались еще в детстве. С самых ранних лет она любила вкусно поесть, а родители никогда не запрещали ей этого, из-за чего ее вес только увеличивался.

Сначала Никки не ощущала никаких проблем, связанных с лишними килограммами, однако к 30 годам ей пришлось поселиться у своих родителей, так как она уже не могла ухаживать за собой, и уволиться с работы, ведь просто не справлялась со своими обязанностями. Помимо этого, сестра Никки запретила ей видеться со своими детьми, так как она пугала их своим внешним видом. Это и стало последней каплей, после которой девушка решила полностью изменить свою жизнь.

Никки удалось записаться на шоу «Я вешу 300 килограммов», где эксперты помогли ей составить план похудения. Сначала они посадили ее на строгую диету, а после — отправили на операцию по уменьшению желудка. Так, Никки начала медленно худеть, и результаты делали ее только азартнее. Спустя некоторое время она уже не могла представить свою жизнь без спортзала и ежедневных прогулок на 5 километров.

В итоге за два с половиной года Никки удалось избавиться от 210 килограммов. Ее многочисленные поклонники не скрывают, что именно пример Никки заставил их заняться собственным здоровьем и отправиться в тренажерный зал.