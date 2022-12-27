Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Похудение на 200 кг изменило женщину до неузнаваемости: от фото до и после дух захватывает

Похудение на 200 кг изменило женщину до неузнаваемости: от фото до и после дух захватывает

27 декабря 2022 17:30
Похудение на 200 кг изменило женщину до неузнаваемости: от фото до и после дух захватывает

Полная трансформация заняла у нее два с половиной года.

Проблемы Никки Вебстер с лишним весом начались еще в детстве. С самых ранних лет она любила вкусно поесть, а родители никогда не запрещали ей этого, из-за чего ее вес только увеличивался.

Сначала Никки не ощущала никаких проблем, связанных с лишними килограммами, однако к 30 годам ей пришлось поселиться у своих родителей, так как она уже не могла ухаживать за собой, и уволиться с работы, ведь просто не справлялась со своими обязанностями. Помимо этого, сестра Никки запретила ей видеться со своими детьми, так как она пугала их своим внешним видом. Это и стало последней каплей, после которой девушка решила полностью изменить свою жизнь.

Похудение на 200 кг изменило женщину до неузнаваемости: от фото до и после дух захватывает

Никки удалось записаться на шоу «Я вешу 300 килограммов», где эксперты помогли ей составить план похудения. Сначала они посадили ее на строгую диету, а после — отправили на операцию по уменьшению желудка. Так, Никки начала медленно худеть, и результаты делали ее только азартнее. Спустя некоторое время она уже не могла представить свою жизнь без спортзала и ежедневных прогулок на 5 километров.

В итоге за два с половиной года Никки удалось избавиться от 210 килограммов. Ее многочисленные поклонники не скрывают, что именно пример Никки заставил их заняться собственным здоровьем и отправиться в тренажерный зал.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video