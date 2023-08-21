Похудела в два раза, но все равно страшная: фото этой британки вызывают оторопь

Лишний вес принес Тори Уайт немало проблем. К неуверенности в себе добавились трудности в общении со сверстниками: мало кто упускал возможность оскорбить пышку. Британке казалось, что вместе с ненавистными килограммами уйдет черная полоса и наступит белая. Но худоба счастья не принесла.

Во время учебы в школе Уайт весила 108 кило. Спустя девять месяцев жесткой диеты и активных занятий спортом блондинка избавилась от 50 кг. Но удовлетворения от своего отражения в зеркале не испытала. Наоборот, Тори все еще считала себя страшной и толстой.

Зацикленность на недостатках внешности, которых нет на самом деле, называется дисморфофобией — это причина всех бед Уайт. Девушка продолжила худеть, пока отметка на весах не достигла 44 килограммов. Жительница Ливерпуля стеснялась обвисшей кожи. Превратившись в ходячий скелет, она считала, что нужно похудеть еще больше. И замечала, что ее психологическое состояние стало еще хуже, чем тогда, когда она была толстушкой.

К счастью, Уайт смогла вовремя остановиться и перестала истязать себя. Сегодня ей 23 года, она планирует построить успешную карьеру в юридической сфере. В социальных сетях красотка публикует свои снимки, признаваясь, что научилась заботиться о своем теле. Тори не боится показывать изъяны собственной фигуры и подчеркивает: пока в Сети большинство девушек «фальшивые», она «настоящая».