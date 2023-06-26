Похудела только на фото: Ларису Долину поймали на нелепой лжи

Многие звезды российского шоу-бизнеса, прославившиеся в советское время, сегодня стараются не уступать своим молодым коллегам и всегда находятся на виду. Так поступает и Лариса Долина, которая за последние годы сильно преобразилась.

Певица не забывает и про свои соцсети. Она часто делится с поклонниками фотографиями из личного архива и на них всегда выглядит невероятно привлекательно. К тому же исполнительнице удалось похудеть, и теперь она, не стесняясь, демонстрирует свою стройную фигуру.

Однако звезду быстро поймали на нелепой лжи. Долина решила отретушировать свою талию, из-за чего фон на снимке заметно исказился. Пользователи Сети не стали молчать и указали певице на явный обман.

«В таком возрасте без фотошопа никуда», «Я ее не узнала... Пусть тешит себя, что все поверили», «Чересчур много фотошопа»,

— отметили комментаторы.