Похудела со 108 до 45 килограммов: при виде красотки в купальнике станет не по себе

Большинство девушек задумываются о своей фигуре в подростковом возрасте. Многие начинают резко худеть, затем снова набирают вес. Эта история случилась с певицей и актрисой Джессикой Симпсон, которая набрала целых 108 килограммов.

Проблемы с лишним весом у звезды нулевых начались после третьих родов. Еще во время беременности Джессика налегала на торты, мороженое и мармелад. А после родов некогда стройная актриса превратилась в нечто шарообразное. Ее вес превысил отметку в 100 килограммов, и только тогда Симпсон взялась за дело.

Певица занималась ходьбой, тренировалась три раза в неделю, соблюдала диету и спала по восемь часов в день. В итоге Джессике удалось совершить невероятное — она похудела до 45 килограммов.

Недавно 42-летняя Симпсон поделилась откровенным снимком в соцсетях. Артистка предстала в ярком купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Но вид Джессики не восхитил, а напугал фанатов — она выглядела слишком бледной и изможденной, словно привидение. Еще немного, и Симпсон будет похожа на скелет, обтянутый кожей. А это уже не про здоровье, а про фанатизм.