Похудела на 40 килограммов за полгода: обомлеете, увидев юную Полину Гагарину (фото)

Полина Гагарина заявила о себе на всю страну благодаря второму сезону шоу «Фабрика звезд», где одержала победу. Певица обзавелась армией поклонников, которые пристально наблюдают за переменами не только в ее творчестве, но и во внешности. Тем более что следить есть за чем.

Артистка никогда не могла похвастаться стабильным весом. Многие помнят, какой пышкой она была на заре своей карьеры. Сказалось на фигуре исполнительницы и рождение двоих детей. В любом случае Гагарина не из тех, кто придерживается бодипозитива.

Ради стройности знаменитость полностью пересмотрела свое питание и занялась спортом. В результате она избавилась от 40 лишних килограммов. Если смотреть на фото юной и нынешней Гагариной, то невольно можно задаться вопросом о том, правда ли это один и тот же человек.

Между тем артистка времени даром не теряет. Теперь она решила заработать на столь кардинальном преображении. Певица продает свой курс по похудению, где обещает раскрыть все секреты стройности и красоты.

Многие поддержали звезду, понимая, какой большой путь она проделала.