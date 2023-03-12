Похудела на 200 кг и абсолютно преобразилась: как сейчас выглядит «самая тяжелая женщина России»

Кристина Кашнякова с детства страдала от лишнего веса. Когда она была подростком, ее вес составлял примерно 180 килограммов, а к 30 годам она уже весила 260 килограммов, из-за чего у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Наряду с болезнями Кристину беспокоили проблемы и в личной жизни. После череды конфликтов от нее ушел муж, который заявил, что больше не может обеспечивать семью, ведь вся зарплата уходит только на еду.

В итоге девушка решилась изменить свою жизнь. Она разработала множество ограничений в питании и отправилась в спортзал. Благодаря упорству и труду она за год избавилась от 200 килограммов и превратилась в совсем другого человека. Девушка переехала в другой город, встретила возлюбленного и начала все с чистого листа.

Сегодня Кристина продолжает держать себя в ежовых рукавицах, хотя иногда и может попробовать калорийные деликатесы. Например, она изредка может полакомиться шоколадом, но признается, что почти полностью довольна своей внешностью и не хочет возвращаться к прежней жизни.